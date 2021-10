Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, ecco la data d'uscita

L’annuncio ufficiale di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, per quanto atteso, ci aveva lasciato a secco di un’informazione importante: la data d’uscita della collezione rimasterizzata. A questa mancanza ha da poco messo rimedio Rockstar. Come possiamo leggere sul negozio ufficiale dello studio, la trilogia arriverà su PC e console l’11 novembre; chi vuole una versione fisica dovrà invece attendere qualche settimana, e cioè fino al 6 dicembre.

La pagina include anche altre informazioni sui miglioramenti tecnici apportati a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, che includono “nuovi sistemi ambientali e d’illuminazione, texture ad alta risoluzione, draw distance aumentata, sistema di controlli e di mira ripreso da Grand Theft Auto V e tanto altro ancora.” Chi acquisterà la collezione (59,99€) su Rockstar Store o via web entro il 5 gennaio 2022 otterrà inoltre uno sconto di 10€ su un altro prodotto dal prezzo minimo di 15€.