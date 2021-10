FIFA 22: numeri da record per il nuovo titolo di EA Sports

A 22 giorni dal lancio di FIFA 22, Electronic Arts ed EA Sports hanno voluto celebrare l’incredibile successo della loro nuova creazione condividendo i numeri da record che ha totalizzato in questo lasso di tempo. La simulazione calcistica ha visto una media di ben 89 milioni di fischi d’inizio al giorno, per un totale di 2,1 miliardi di partite giocate e 5 miliardi di gol, di cui circa 350 milioni solo nella nostra Italia (chissà quanti di questi sono merito del nostro Marco Ravetto nella nostra recensione di FIFA 22)

Ottimi risultati anche per la componente singleplayer, con la modalità Carriera che ha visto la creazione di 3,1 milioni di nuovi club da un totale di 2,1 milioni di giocatori; e anche l’arcade sembra non mancare di attirare l’interesse dei giocatori, dato che Volta ne ha coinvolti ben 11,2 milioni. Insomma, sembra proprio che FIFA 22 sia riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati: merito sia di nuove tecnologie come l’HyperMotion che, probabilmente, anche di un anno particolarmente debole per la concorrenza di Konami.

Di seguito potete trovare un’infografica che raccoglie tutti i risultati più impressionanti di questo capitolo della serie calcistica, che in futuro potrebbe anche cambiare nome, dopo il rinnovo della partnership con FIFPRO e la registrazione del marchio EA Sports FC.