DOOM Eternal pubblica un teaser trailer per la Modalità Orda

È un bel po' che id Software ci parla della Modalità Orda a cui sta lavorando per DOOM Eternal, ma pare che finalmente il fatidico giorno in cui l'aggiornamento 6.66 arriverà sul truculento sparatutto non sia più così lontano. In congiunzione con un breve teaser, Bethesda ha infatti rivelato che la patch sarà disponibile a partire dal 26 ottobre.











Per la Modalità Orda è anche stato pubblicato uno sneak peek con protagonista il director del gioco Hugo Martin, ma questa non sarà l’unica novità in arrivo su DOOM Eternal. La patch includerà infatti anche due nuovi Master Level e un corposo aggiornamento per la modalità multiplayer BATTLEMODE.