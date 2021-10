The Riftbreaker conta oltre 200.000 copie vendute

L’attesa per The Riftbreaker è stata lunga e per alcuni qua in redazione addirittura spasmodica, ma a quanto pare ne è valsa la pena. Non solo dal nostro punto di vista ma anche da quello di EXOR Studios, che in un recente messaggio ha rivelato come ben 200.000 giocatori abbiano acquistato il gioco; teniamo presente che questo non indica il conteggio totale di tutti coloro che sono sbarcati su Galatea 37, dato che il titolo è presente anche su Xbox Game Pass.

Lo studio di sviluppo ha spiegato come questo successo di vendita permetta loro di continuare a supportare il gioco in tranquillità a lungo. Per prima cosa, EXOR si dedicherà a consultare l’ampio feedback ricevuto dai giocatori e a risolvere quelli che sono i problemi più diffusi: è già in programma, per esempio, un modo per permetterci di potenziare più edifici alla volta (particolarmente utile nel caso dei chilometri di muri che dobbiamo schierare a protezione della nostra base). Ma lo studio guarda anche oltre, a un nuovo bioma e alla modalità cooperativa. Per poter scorazzare in compagnia su The Riftbreaker lo studio però anticipa che ci vorrà un po’ di pazienza: fra i sei e i dodici mesi, almeno.