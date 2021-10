Collection of SaGa Final Fantasy Legend ora disponibile su Steam

Dopo essere arrivata su Nintendo Switch circa un anno fa, Collection of SaGa Final Fantasy Legend è ora disponibile anche su Steam. Pubblicata da Square Enix, la raccolta include i tre titoli della serie Final Fantasy Legend, usciti su Game Boy agli albori degli anni ’90 e riadattati per sistemi moderni, con nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di gioco come incremento della velocità, ingrandimento dello schermo e supporto 4K. Sono inoltre incluse musica e illustrazioni commemorative speciali per il 30° anniversario, 8 diversi sfondi di gioco e la possibilità di giocare con testo giapponese o inglese. Collection of SaGa Final Fantasy Legend è acquistabile al prezzo di 19,99€.