Terraria e Don't Starve: in arrivo un crossover

Terraria e Don’t Starve sono due titoli che hanno almeno una cosa in comune, e cioè il fatto che regolarmente ci ritroviamo a pensare “ma ancora escono aggiornamenti?!” con un misto di stupore e ammirazione per i due piccoli team che li hanno creati. E a quanto pare, prossimamente i due titoli indie avranno anche qualcos’altro in comune: i rispettivi account Twitter hanno infatti fatto presagire un crossover fra i due universi. Nello specifico, sembra proprio che l’Occhio di Cthulhu andrà a fare visita agli sfortunati protagonisti di Don’t Starve, mentre Deerclops si divertirà a causare sconquasso in quel di Terraria. Niente date per ora, anche se Klei Entertainment promette che “si risolverà tutto entro il mese prossimo.”

