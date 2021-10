Darkest Dungeon II: ecco il trailer dell'Accesso Anticipato

L’orrore cosmico non conosce confini, e a quanto pare questo vale anche per le mostruosità di Darkest Dungeon II. La nuova creazione di Red Hook Studios arriverà presto su Accesso Anticipato tramite Epic Games Store, e il nuovo trailer pubblicato in previsione del lancio del 26 ottobre ci offre qualche informazione in più sulla struttura del gioco.











Come già anticipato in precedenza, Darkest Dungeon II avrà delle differenze piuttosto significative rispetto al suo glorioso predecessore. Come possiamo vedere dal trailer, diremo addio al malmesso Hamlet per metterci in viaggio in una landa corrotta a bordo di una carrozza, che potremo anche potenziare. La via di fronte a noi presentare dei bivi, e degli immancabili incontri poco piacevoli che i nostro protagonisti dovranno affrontare. Proprio i personaggi avranno modelli completamente in 3D – e da questo punto di vista, non possiamo che rimanere colpiti da quanto lo stile dell’originale sia rimasto sostanzialmente intatto – e ovviamente avremo anche nuove classi da gestire. Possibilmente evitando di farle impazzire.