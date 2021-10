Sony terrà uno State of Play il prossimo mercoledì

Sony ha annunciato un nuovo State of Play, previsto per le 23:00 di mercoledì 27 ottobre. Questa diretta, della durata di circa venti minuti, si concentrerà su giochi di sviluppatori terze parti che usciranno sia per PS4 che PS5. Saranno presenti nuovi video dedicati a titoli già annunciati, così come nuovi reveal dei partner di Sony. L’annuncio non condivide nessuna informazione sui titoli che saranno presenti, ma qualche ipotesi possiamo farla: potrebbe essere il momento giusto, per esempio, per trovarsi davanti un primo video di Final Fantasy VII Remake Part II, scoprire qualche altra novità su Tiny Tina’s Wonderlands o magari ricevere qualche aggiornamento sui titoli in produzione presso Remedy Entertainment. Staremo a vedere.

