Age of Empires 4: Sultanato di Delhi e Rus si sfidano in un nuovo video

Il canale ufficiale di Age of Empires 4 ha pubblicato un nuovo video di gameplay per lo strategico in tempo reale, che questa volta vede contrapporsi Sultanato di Delhi e Rus. Questi ultimi avevano già fatto la loro apparizione in un altro showmatch, mentre per il Sultanato di Delhi questo rappresenta un debutto di fronte al grande pubblico, dato che questa fazione non era presente nemmeno nella beta tecnica di poche settimane fa.











Laddove i Rus ottengono bonus cacciando gli animali sparsi per la mappa e possono contare su unità con polvere da sparo avanzate, il Sultanato di Delhi basa la sua potenza sulla ricerca e su una macchina da guerra tanto lenta quanto inesorabile. Quest’ultima fazione può sviluppare le varie ricerche senza spendere risorse, anche se la velocità a cui progrediranno sarà determinata dalla presenza di unità speciali, gli studiosi. Gli avversari del sultanato, poi, dovranno fare i conti con i suoi temibili elefanti da guerra.

Age of Empires 4 uscirà il 28 ottobre su PC tramite Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass.