Halo Infinite: la campagna tornerà a mostrarsi questo pomeriggio

Dopo aver messo sotto i riflettori il comparto multiplayer di Halo Infinite, sta ora per toccare alla campagna single player. Quando manca poco più di un mese all’uscita del gioco, infatti, 343 Industries ha fatto sapere che questo pomeriggio tornerà a mostrare l’avventura di Master Chief con una panoramica sul gameplay della campagna.

È trascorso oltre un anno dall’ultima volta che abbiamo visto la campagna di Halo Infinite in azione, in quel famigerato video che portò poi al rinvio del gioco dopo le reazioni tiepide dei fan. Riusciranno questa volta gli sviluppatori a convincere gli appassionati? Lo scoprirermo solo alle 15:00 di oggi.

Condividi con gli amici Inviare