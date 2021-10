Come già successo nel caso di Far Cry 6, anche Riders Republic non sarà doppiato in italiano. La conferma è arrivata direttamente da Ubisoft, che tramite l’account Twitter ufficiale del videogioco ha fatto sapere che il gioco sarà doppiato in sole tre lingue: tra queste ci sono l’inglese, il tedesco e il francese, ma non l’idioma di Dante.

Riders Republic sarà in ogni caso localizzato per il pubblico italiano, tuttavia la traduzione si limiterà ai soli testi dell’interfaccia e ai sottotitoli dei dialoghi.

Vi ricordiamo, infine, che l’uscita di Riders Republic è fissata per il 28 ottobre nei formati per PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

