CD Projekt acquisisce lo studio indie The Molasses Flood

CD Projekt ha annunciato di aver acquisito lo studio indie The Molasses Flood, il team con sede a Boston nato dopo la chiusura di Irrational Games e che ha dato i natali al discreto roguelite The Flame in the Flood, nonché al più recente action adventure Hollow Drake.

Tramite un comunicato congiunto diffuso via social, le due compagnie fanno sapere che lo studio statunitense lavorerà a un nuovo videogioco ambientato in uno degli universi narrativi dei franchise detenuti da CD Projekt. È quindi probabile che il team americano svilupperà uno spin-off di Cyberpunk 2077 o di The Witcher.

The Molasses Flood manterrà il proprio nome e una certa indipendenza creativa dal momento che CD Projekt non è interessata tanto ad assorbire lo studio, quanto a supportarlo nella sua crescita.

“Siamo sempre alla ricerca di team che creino giochi con passione“, afferma Adam Kiciński, Presidente e CEO congiunto di CD Projekt. “I Molasses Flood condividono la nostra passione per lo sviluppo di videogiochi, sono esperti, orientati alla qualità e hanno una grande conoscenza della tecnologia. Sono convinto che porteranno molto talento e determinazione al gruppo”.

