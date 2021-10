Overwatch: Cole Cassidy è il nuovo nome di McCree

In seguito alla bufera che si è abbattuta su Activision Blizzard in questi ultimi mesi e alla successiva cacciata del lead designer Jesse McCree, il team di Overwatch annunciò la volontà di modificare il nome dell’omonimo personaggio dell’FPS, il quale prese il nome dello sviluppatore accusato di essersi comportato in maniera inappropriata sui luoghi di lavoro.

Ora Blizzard Entertainment ha svelato che McCree diventerà Cole Cassidy per rappresentare al meglio la natura dell’eroe, nonché per aderire a una nuova politica interna che vieta agli sviluppatori di dare ai personaggi dei videogiochi i nomi di dipendenti della compagnia. La modifica diventerà ufficiale da domani, martedì 26 ottobre, quando verrà pubblicato un update che andrà a modificare il nome di McCree.

