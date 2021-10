Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, ecco i requisiti PC

Dopo l’annuncio ufficiale della settimana scorsa, Rockstar ha diffuso i requisiti della versione PC di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, in uscita il prossimo 11 novembre.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300 Scheda video : Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB RAM : 8GB

: 8GB Spazio su disco: 45GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600 Scheda video : Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio su disco: 45GB

Vi ricordiamo che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition includerà le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.