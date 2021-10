Age of Empires IV avrà requisiti hardware accessibili anche a PC vecchi

In un post su Xbox Wire, gli sviluppatori di World’s Edge hanno spiegato come abbiano fatto del loro meglio per assicurarsi che Age of Empires IV sia accessibile anche a chi ha un PC più attempato. Per raggiungere questo risultato, è stata creata una “min spec mode“, pensata per computer con una capacità computazionale paragonabile a quella di una Xbox 360. La scelta di dedicare tempo a questo tipo di ottimizzazione è stata dovuta alla lunga tradizione della serie, e al fatto che i capitolo precedenti sono ancora oggi giocati da migliaia di giocatori, molti dei quali non dotati di PC all’ultimo grido. “Anche pensando ai prossimi anni, ci aspettiamo che il 50% della nostra player base giocherà utilizzando la qualità grafica Bassa”, ha dichiarato Michael Mann, Executive Producer di World’s Edge.

Nel concreto, questo significa che potrete giocare ad Age of Empires IV anche con una scheda video integrata come la Intel HD 520 o la Radeon RX Vega 11, e processori decisamente modesti per gli standard odierni. Attenzione, però: dovrete comunque accettare qualche sacrificio, come ad esempio non poter andare al di sopra degli sconti fra quattro giocatori.