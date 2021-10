Monster Hunter Rise: l'espansione Sunbreak introdurrà il Master Rank

Capcom ha condiviso una serie, a dire il vero piuttosto limitata, di nuove informazioni su Sunbreak, l’espansione di Monster Hunter Rise in arrivo su PC e Nintendo Switch nel corso della prossima estate. Similmente a quanto fatto dall’espansione Iceborne per Monster Hunter World, anche in questo caso ci troveremo di fronte l’introduzione delle quest Master Rank, che ci permetteranno di affrontare nuovi tipi di mostri. Non solo: anche alcune vecchie conoscenze torneranno a trovarci, in questo caso però dotate di nuovi attacchi che dovremo imparare a gestire e (possibilmente) schivare.

Capcom ha anche rivelato che il nome Sunbreak deriva dalla storia del gioco e da come il sole splende in mezzo alle nuvole; forse una qualche indicazione in merito a cosa intendo combinare Malzeno, il drago che abbiamo visto nel reveal trailer. Per accedere all’espansione, i prodi cacciatori dovranno aver sconfitto Thunder Serpent Narwa in Monster Hunter Rise, ma da qui all’estate prossima di tempo a disposizione ne avete in abbondanza.