Marvel's Wolverine avrà lo stesso scrittore di Spec Ops: The Line

Marvel’s Wolverine di Insomniac è sicuramente uno dei titoli che di recente ha generato più clamore. L’idea che il mutante canadese potesse ricevere un titolo con una qualità paragonabile a quella offerta dallo studio ai due Marvel’s Spider-Man ha infatti stuzzicato l’appetito di numerosi fan degli X-Men, sopratutto vista la conferma che questo gioco avrà un tono più maturo rispetto ad altri titoli videoludici legati alle proprietà Marvel. Proprio in questo senso serve ad offrire ulteriore rassicurazione una notizia emersa nelle ultime ore: il ruolo di Story Lead per Marvel’s Wolverine è infatti stato assegnato a Walt D. Williams, già noto per aver ricoperto la carica di Narrative Designer per Spec Ops: The Line.

Quest’ultimo titolo, sviluppato da Yager e pubblicato nel 2012, era infatti uno sparatutto militaresco che non si faceva nessun problema a mostrare il lato più brutale della guerra; è quindi facile capire perché il coinvolgimento di Walt D. Williams abbia attirato l’attenzione. Oltre a Spec Ops: The Line, Williams si è anche occupato della scrittura di Star Wars: Battlefront II, Borderlands: The Pre-Sequel e Star Wars: Squadrons.