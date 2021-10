Halo Infinite: ecco il video della presentazione della campagna

Come promesso, Microsoft e 343 Industries hanno rilasciato un video di presentazione della campagna di Halo Infinite. Dopo il reveal risalente a più di un anno fa, e dopo aver mostrato le caratteristiche della versione PC, questa è la prima volta che vediamo in azione il comparto singleplayer del gioco, e questo video ci permette di capire cosa è cambiato nel frattempo.











Ambientato sulla Zeta Halo, Halo Infinite vede Master Chief alle prese con l’esercito degli Esiliati, che ha preso il controllo di questo planetoide costruendovi numerosi basi e fortezze. A lui (e noi) spetterà il compito di liberarlo, con un approccio molto più aperto di quanto visto nei titoli precedenti. Il mondo di gioco sembra infatti avere una struttura simil open-world, o in ogni caso con aree aperte molto ampie, dove potremo anche spostarci utilizzando vari veicoli. Ma anche quando appiedato, la mobilità di John-117 non sarà certo limitata: potrà infatti fare ricorso a un pratico rampino sia per aggrapparsi alle superfici che per afferrare armi o oggetti da terra.

Per quanto riguarda la storia, oltre alla lotta con gli Esiliati quest’ultimo dovrà anche cercare di capire cos’è successo nel frattempo a Cortana, ricevendo in questo l’aiuto di una nuova IA nota per ora solo come “Arma”. Halo Infinite uscirà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S l‘8 dicembre. Sarà inoltre disponibile fin da subito su Xbox Game Pass.