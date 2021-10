Horizon Forbidden West: una panoramica delle nuove abilità di Aloy

PlayStation Studios e Guerrilla Interactive hanno pubblicato un nuovo, lungo post sul blog ufficiale PlayStation dedicato alle nuove abilità che Aloy avrà a sua disposizione in Horizon Forbidden West. Molte di queste sono già state mostrate in azione nel corso del trailer di gameplay di qualche mese fa, ma quanto possiamo leggere ci aiuta a capire il processo di creazione e i ragionamenti dietro a ciascuna di queste novità. Punto centrale, per Guerrilla Games, è stato quello di offrire più libertà di approccio possibile. Prendiamo per esempio la possibilità di esplorare sottacqua, o di arrampicarsi liberamente, che apriranno nuove frontiere all’esplorazione; e in questo saremo anche aiutati da due gadget speciali. Il Pullcaster ricoprirà la duplice funzione di rampino e di fune che potremo usare per trascinare cose (per esempio, un forziere appena fuori portata), mentre lo Shieldwing è lo strumento perfetto per tornare a livello del terreno dopo una scalata.

Questo approccio non si limita però solo all’esplorazione. Anche nel corso del combattimento Horizon Forbidden West punta tutto sulla liberà di scelta, offrendo nuovi strumenti ai giocatori. Guerrilla Games ha cercato di aumentare l’interazione fra il combattimento corpo a corpo e quello a distanza, implementando per esempio una meccanica nota come Resonator Blast. Colpire i nemici con la nostra lancia caricherà questa abilità, che una volta applicata ai nemici potrà essere fatta detonare con un colpo a distanza. Ma sarà presente anche altro, come ad esempio i Valor Surge, della cui carica possiamo tenere traccia grazie alla barra viola in basso a destra. Questi attacchi speciali saranno 12 in totale, e verranno sbloccati tramite l’albero delle abilità.

Insomma, sembra proprio che Guerrilla Games abbia voluto metterci tutto il suo impegno per assicurarsi che questa nuova avventura di Aloy superi quella del già ottimo predecessore. Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 su PS4 e PS5.