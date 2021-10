Blue Reflection: Second Light, disponibile la demo su console

Se per caso la vostra sete di JRPG non conosce sazietà, è probabile che abbiate già sentito parlare di Blue Reflection: Second Light, il nuovo JRPG sviluppato da Gust Studios per conto di Koei Tecmo. Questo gioco arriverà su PC, PS4 e Nintendo Switch il 9 novembre, ma se siete utenti console non dovrete aspettare fino a quel giorno per mettevi mano: Su PlayStation Store e Nintendo eShop è infatti già disponibile una demo che permetterà di provare il prologo del gioco, che vede Ao Hoshizaki svegliarsi in una misteriosa accademia galleggiante e cercare di recuperare i suoi ricordi, e di sperimentare le basi del gameplay. Completare la demo ci permetterà di sbloccare l’accessorio “Bunny – Head Accessory” e il Frammento “Preparing for the Unknown” nel gioco completo.

Gust Studios ha inoltre annunciato una serie di aggiornamenti gratuiti in arrivo su Blue Reflection: Second Light dopo il lancio del gioco. Il primo di questi arriverà il 23 novembre e e includerà tutti i nuovi filtri della modalità foto, inclusi acquerello e tratteggio, oltre alla possibilità di scattare foto dei personaggi in Reflector form. Il 21 dicembre arriveranno nuove cornici per le nostre foto più l’impegnativa modalità MUST DIE, mentre l’aggiornamento del 14 gennaio 2022 vedrà arrivare il filtro Pixel Art e nuove pose.