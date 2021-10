Halo: i giochi per Xbox 360 perderanno a breve il multiplayer

Attraverso un post pubblicato su Halo Waypoint, 343 Industries ha fatto sapere che tra meno di tre mesi verrà staccata la spina ad alcune funzionalità multiplayer di diversi videogiochi del franchise di Halo in formato Xbox 360.

I videogiochi interessati sono i seguenti:

Halo Reach

Halo 4

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo Combat Evolved Anniversary

Spartan Assault

Halo Wars

Ciò significa che dal 13 gennaio 2022, data in cui verranno disabilitati i servizi online, non sarà più possibile accedere a funzionalità multiplayer quali matchmaking, personalizzazione dell’avatar di gioco, condivisione di file, e stato di servizio. Da notare che tali modifiche interesseranno anche le versioni che girano in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X|S, ma non le versioni rimasterizzate che fanno parte della Master Chief Collection.

In ogni caso, 343 Industries ha preparato un comodo schema riassuntivo che elenca le funzionalità degli Halo per Xbox 360 inaccessibili dal prossimo anno.