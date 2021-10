God of War per PC è sviluppato da Jetpack Interactive

Annunciata a sorpresa la settimana scorsa, ora sappiamo che la coversione per PC di God of War non è sviluppata internamente da Santa Monica Studio, sebbene la pagina del prodotto su Steam dica diversamente.

Intervenendo sulle colonne di Ars Technica, un portavoce di Sony ha dichiarato che la versione per computer è in lavorazione presso Jetpack Interactive, uno studio esterno con sede a Vancouver specializzato in conversioni e attività di supporto per produzioni ad alto budget. Nel curriculum della compagnia canadese figurano principalmente collaborazioni con Electronic Arts, ma lo studio ha anche lavorato con Bandai Namco e FromSoftware allo sviluppo della versione PC di Dark Souls.

In ogni caso, Santa Monica Studio sta comunque supervisionando lo sviluppo di God of War per PC, la cui uscita è prevista per il 14 gennaio 2022, fornendo tutte le indicazioni necessarie alle maestranze di Jetpack Interactive.

