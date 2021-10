Konami pubblicherà lo shoot 'em up Cygni: All Guns Blazing

Konami ha annunciato di aver stretto una partnership con lo studio scozzese KeelWorks, quest’ultimo attualmente al lavoro su Cygni: All Guns Blazing. Si tratta di uno shoot ‘em up a scorrimento verticale ispirato ai grandi classici del passato, che potrò contare su animazioni dal sapore hollywoodiano e azione adrenalinica.











“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con KeelWorks”, ha dichiarato Richard Jones, Development Strategy Manager di Konami Digital Entertainment B.V.. “Siamo davvero onorati di lavorare con questo giovane e talentuoso studio. Dal primo momento in cui abbiamo giocato a Cygni ci siamo resi conto di quanto il titolo incarnasse il DNA dei classici giochi Konami, e uno dei nostri obiettivi era quello di poter lavorare su giochi in grado di rievocare lo spirito di questi classici. L’esplosivo gameplay, l’affasciante design e lo splendido impatto grafico fanno di Cygni il perfetto shoot ’em up moderno”.

Il videogioco dello studio scozzese ci trasporterà sul pianeta Cygni, dove l’umanità ha stabilito una colonia. Purtroppo l’insediamento verrà decimato dall’attacco di una potente razza aliena biomeccanica. Vestendo i panni di uno degli ultimi piloti su una delle poche portaerei rimaste nella flotta, saremo noi l’unica linea di difesa contro l’inflessibile bombardamento alieno.

Il gioco potrà essere affrontato in solitaria, ma supporterà anche la cooperativa locale a due giocatori. Non mancheranno power-up da raccogliere per potenziare il proprio velivolo e il relativo armamentario. Saranno presenti nemici gargantueschi da affrontare in boss battle dal sapore cinematografico, accompagnate da una colonna sonora orchestrale.

Cygni: All Guns Blazing è attualmente in sviluppo per PC e console. Ulteriori dettagli sulla finestra di uscita e sulle piattaforme di riferimento verranno svelati prossimamente.