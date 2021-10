Age of Empires 4 si prepara all'imminente lancio con un trailer

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di Age of Empires 4, pertanto la divisione Xbox ha confezionato un apposito trailer di lancio per festeggiarne l’imminente pubblicazione.











L’ultima fatica di Relic Entertainment, realizzata in collaborazione con World’s Edge, è stata molto apprezzata in questi lidi. Nella recensione che abbiamo pubblicato ieri, il nostro Marco Bortoluzzi definisce quello di Age of Empires “un ritorno di alta qualità, divertente e fedele alle sue radici ma senza dimenticarsi di sperimentare e innovare.”

Vi ricordiamo che Age of Empires 4 sarà disponibile su PC da giovedì 28 ottobre, e potrà essere apprezzato anche sugli hardware con più di qualche anno sulle spalle.