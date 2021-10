Ex sviluppatori di Blizzard fondano Notorious Studios

Un gruppo di ex dipendenti di Blizzard Entertainment ha annunciato l’apertura di Notorious Studios, una nuova realtà fondata da Chris Kaleiki e Doug Frazer, entrambi precedentemente impegnati nello sviluppo di World of Warcraft. Il duo ha lasciato Blizzard nell’ottobre dello scorso anno, ben prima che scoppiasse la bufera derivante dalla disputa legale ai danni di Activision Blizzard.

Stando a quanto riportato sulle pagine di GamesBeat, la compagnia al momento conta appena otto persone nell’organico, ma punta a espandersi già dall’inizio del prossimo anno. La nuova realtà può anche già contare su un finanziamento da parte di Riot Games, che ha investito nello sviluppo del titolo di debutto di Notorious Studios. Questo sarà un videogioco di ruolo multiplayer che beneficerà dell’esperienza dei fondatori della compagnia.

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli.

