Apex Legends: Escape, ecco il trailer di gameplay

A partire dal 2 novembre, i giocatori potranno avventurarsi nella nuova mappa Passo della Tempesta. Brulicante di selvaggi Prowler e di un nuovo tipo di sciame nemico, i ragni velenosi, qui le tempeste che si accumulano non fanno che aumentare la tensione nell’aria. La mappa include gruppi di isole, complessi industriali nella giungla e una base incastonata in una montagna gigante che segna la posizione più alta in qualsiasi mappa di Apex Legends fino ad oggi.

Escape segnerà anche il debutto della leggenda Ash, un simulacro fatto dalla donna che una volta era la dottoressa Ashleigh Reid. Ash individua la morte ovunque vada, infilzando i nemici con trappole elettriche che li bloccano sul posto, squarciando lo spazio per prendere altre vite.

I giocatori potranno inoltre sfruttare la potenza di fuoco del C.A.R. SMG, in grado di sparare sia munizioni leggere che pesanti. La mitragliatrice Combat Advanced Round, di ritorno da Titanfall 2, è completamente automatica con una discreta quantità di rinculo.

Per finire Apex Legends: Escape darà il via a una nuova Stagione Classificata e presenterà anche un Pass Battaglia inedito.