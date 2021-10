RiMS Racing: prende il via un periodo di prova gratuita

Se è da qualche tempo che state tenendo d’occhio RiMS Racing, sappiate che Nacon e RaceWard Studio intendono offrirvi la possibilità di provarlo gratuitamente. Su PC, il simulatore motociclistico è già disponibile per il download tramite Steam, con la prova gratuita che durerà fino alle ore 19:00 del 27 ottobre. Su console PlayStation e Xbox, invece, potremo provare il gioco a partire dal 29 ottobre (ore 19:00) e fino al primo novembre (ore 19:00), per un periodo limitato di tre ore.











In aggiunta, tra il 29 e il 31 ottobre (primo novembre su PC) alle ore 19:00 sarà disponibile gratuitamente anche il DLC The Bloody Beetroots, che comprende una livrea esclusiva per la Ducati Panigale V4 R e un equipaggiamento completo per il pilota in collaborazione con Dainese e AGV, nei colori curati da The Bloody Beetroots. Il lancio del DLC coinciderà con quello dell’EP RiMS Racing Soundtrack, che include le seguenti tracce:

Bully

Ready Player One

Bleeding

Blow

Easy

Ezekiel