Returnal si aggiorna con photo mode e sospensione della partita

Housemarque ha da poco pubblicato l’aggiornamento 2.0 per Returnal, che oltre a una serie di bilanciamenti e big fix introduce anche due funzionalità indubbiamente molto attese dagli appassionati del roguelite. La prima è la photo mode, che permetterà ai giocatori di catturare tutta l’oscura e terrificante bellezza del pianeta Atrophos; e come possiamo vedere dal trailer dedicato a questa funzionalità, lo studio finlandese non ha dimenticato di dotare la modalità foto di potenti strumenti per l’editing.











L’altra funzionalità sarà forse meno appariscente, ma forse addirittura più benvenuta. Con la patch 2.0, sarà infatti possibile mettere in pausa la nostra partita di Returnal per riprenderla in un secondo momento, semplicemente aprendo il menù e scegliendo l’opzione “sospendi ciclo”. Che non pensiate di cavarvela facilmente, in ogni caso: gli orrori di Atropos conoscono la virtù della pazienza, e al nostro ritorno saranno ancora lì ad aspettarci.