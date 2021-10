Steam: ecco le date dei prossimi saldi, da qui fino a fine anno

Evidentemente qualcuno in quel di Steam si deve essere rotto le scatole della solita tiritera per cui le date dei saldi vengono rivelate prima del dovuto, e così ha deciso di giocare d’anticipo. Sulla pagina degli eventi possiamo infatti trovare tutte le date dei prossimi saldi da qui fino al gennaio 2022. In questo periodo, infatti, avremo ben tre tornate di sconti:

Saldi di Halloween: 28 ottobre – primo novembre

28 ottobre – primo novembre Saldi autunnali: 24 novembre – 30 novembre

24 novembre – 30 novembre Saldi invernali: 22 dicembre – 5 gennaio 2022

La stessa pagina contiene anche alcune informazioni sui singoli saldi. Per esempio, quelli di Halloween porranno un particolare accento sui giochi che organizzano eventi a tema, mentre come da tradizione quelli autunnali e invernali saranno dedicati, rispettivamente, alle candidature e alle votazioni per i Premi di Steam.