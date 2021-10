Eidos Montreal al lavoro su una remaster di Final Fantasy Tactics?

Attenzione, appassionati di Final Fantasy Tactics. Di recente Eidos Montreal ha inviato ai candidati per i playtest un sondaggio che, fra le varie domande poste agli aspiranti, includeva proprio la saga di tattici di Square Enix. E non solo: come possiamo leggere su Reddit, fra i giochi presenti nelle domande del questionario si potevano trovare anche altri noti titoli tattici come Ogre Tactics, Disgaea, Fire Emblem e Into the Breach.

Tutti segnali che sembrano indicare piuttosto chiaramente che lo studio canadese sia impegnato con un tattico. E a fornire ulteriore credito a una possibile remaster di Final Fantasy Tactics c’è anche il recente leak di GeForce Now, che oltre a titoli confermati come God of War per Steam e Grand Theft Auto: The Trilogy riportava proprio il tattico ambientato a Ivalice, senza dimenticarsi che ultimamente Square Enix ha intensificato la sua produzione di remaster.