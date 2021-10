Shadow Warrior 3: la data di uscita è stata rinviata al 2022

Non è che la notizia sorprenda particolarmente, ma per dovere di cronaca dobbiamo comunque darla: Shadow Warrior 3, originariamente previsto per il 2021, uscirà invece nel corso del 2022. Se non altro quei mattacchioni di Flying Wild Hog hanno approfittato della cosa per preparare un altro trailer, e di video in cui Lo Wang fa cose non ne siamo mai sazi.











Oltre ad annunciare il trailer, il rinvio promette anche che la data precisa sarà rivelata nelle prossime settimane e che presto avremo anche molto più contenuto di cui bearci. Shadow Warrior 3 uscirà su PC, PS4 e Xbox One.