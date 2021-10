BlizzCon: l'edizione 2022 è stata cancellata

Brutte notizie per chi attendeva la prossima BlizzCon: l’edizione 2022 della tradizionale kermesse organizzata da Blizzard Entertainment è stata ufficialmente cancellata. La Casa di Irvine spiega che predisporre un evento del genere richiede che tutte le risorse della compagnia siano concentrate verso l’organizzazione della BlizzCon, pertanto si è deciso di concentrare queste energie verso il supporto ai team e verso lo sviluppo dei videogiochi.

Non viene mai citata esplicitamente, ma è possibile che la causa intentata dallo stato della California nei confronti di Activision Blizzard, e la successiva riorganizzazione interna della compagnia, siano tra i motivi che hanno spinto verso la cancellazione della BlizzCon 2022.

Blizzard fa sapere che continuerà ad aggiornare i fan sullo sviluppo dei suoi videogiochi, ma questi non avverranno nella cornice di un evento dedicato. La stessa compagnia dichiara di avere intenzione di reimmaginare le prossime BlizzCon in modo da coinvolgere ancora di più il pubblico e i fan sparsi in tutto il mondo.

