Sackboy: Una Grande Avventura avvistato nel database di Steam

Dopo aver annunciato le future versioni PC di Uncharted: Legacy of Thieves e di God of War, la divisione PlayStation potrebbe essere in procinto di svelare anche la conversione di Sackboy: Una Grande Avventura, protagonista di un recentissimo avvistamento nel database di Steam.

L’indiscrezione non confermata nasce dall’incrocio di due indizi: il primo riguarda il recente leak che ha coinvolto il servizio GeForce Now, nel cui catalogo di presunti titoli provvisori vedeva la presenza di Sackboy con il nome in codice “Project Marmalade“; il secondo, invece, riguarda l’inclusione di un fantomatico “Marmalade” nel database di Steam e di una relativa branch denominata “sumoqa”, che potrebbe riferirsi a “Sumo Digital Quality Assurance“. A tal proposito, vi ricordiamo che Sackboy: Una Grande Avventura per PS4 e PS5 è stato sviluppato esternamente da Sumo Interactive, una costola di Sumo Digital.

Naturalmente si tratta di speculazioni, ma la possibilità che il gioco approdi in futuro su Steam non è remota, soprattutto considerando che Sony si sta aprendo sempre di più al PC.

