Little Devil Inside tornerà a mostrarsi allo State of Play di stasera

Tra i diversi videogiochi presenti nello State of Play che si terrà questa sera a partire dalle 23:00, uno di questi sarà Little Devil Inside. Di questo promettente videogioco indie si erano perse le tracce già da molto tempo, è difatti trascorso oltre un anno dall’ultima avvistamente.

Ora è la stessa Sony a confermarne la presenza nell’evento di stasera: la compagnia ha difatti svelato via Twitter che durante la trasmissione avremo modo di dare uno sguardo approfondito all’opera di Neostream Interactive.

Non ci resta che attendere qualche altra ora per saperne di più, mentre vi ricordiamo che questo State of Play sarà dedicato esclusivamente ai videogiochi delle terze parti in arrivo su PS4 e PS5.

