A Quiet Place: annunciato il videogioco ufficiale della saga horror

Dopo il successo al botteghino, la saga horror di A Quiet Place sta per essere adattata per PC e console grazie a un videogioco ufficiale prodotto da Saber Interactive.

L’adattamento videoludico è in lavorazione presso iLLOGIKA, uno studio con sede a Montreal che al suo interno accoglie diversi sviluppatori delle serie Rainbow Six e Far Cry, con il supporto di EP1T0ME. Il videogioco di A Quiet Place sarà ambientato nello stesso universo narrativo dei due film, ma narrerà una storia del tutto inedita.

La saga cinematografica si svolge in una Terra post-apocalittica invasa da mostri che individuano le loro prede localizzandone i suoni che producono, pertanto gli ultimi umani rimasti devono sopravvivere cercando di non fare mai alcun rumore che possa attrarre queste creature mostruose.

Tramite un messaggio diffuso via social, Saber Interactive ha fatto sapere che il gioco sarà disponibile nel corso del 2022. Ulteriori dettagli verranno svelati più avanti.

Condividi con gli amici Inviare