Chivalry 2: arriva l'aggiornamento Fight Night

L’etica cavalleresca forse imporrà un codice di condotta e un rispetto delle regole… ma anche ai cavalieri capita di lasciarsi andare a qualche bicchierozzo di troppo. Ed è proprio questo scenario quello che Torn Banner Studios intende rappresentare con Chivalry 2: Fight Night, il nuovo aggiornamento gratuito per il suo gioco multiplayer. L’aggiornamento, che già che c’è riempirà i campi di battaglia di decorazioni in tema Halloween, introdurrà infatti la nuova Brawl Mode, con due mappe speciali da 40 giocatori ciascuna. Manco a dirlo, le mappe sono ambientate in taverne medievali, e anche la scelta delle armi riflette lo scenario di gioco.











Oltre a queste risse da taverna, il nuovo aggiornamento di Chivalry 2 vede anche il ritorno della modalità Last Team Standing (niente respawn, quindi occhio a gettarvi nella mischia!), una nuova arma, la possibilità di prendere i nemici a testate quando ci ritroviamo senza più braccia e ovviamente l’evento speciale di Halloween. Quest’ultimo durerà dal 26 ottobre al 7 novembre e permetterà di sbloccare nuove personalizzazioni a tema.