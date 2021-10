Ghost Recon Breakpoint presenta la campagna Operazione Madrepatria

Ubisoft ha da poco presentato un nuovo, corposo aggiornamento per Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, che introduce addirittura una nuova campagna singleplayer. Dopo la fine degli eventi del gioco principale, l’isola di Auroa è diventata un bersaglio di primo interesse per le nazioni di tutto il mondo. Toccherà a noi sventare il pericolo di una nuova crisi aiutando una forza neutrale, gli Esclusi, ad assumere il controllo dell’isola in quella che diventerà nota come Operazione Madrepatria. I Sentinel non se ne sono infatti andati dall’isoletta, e anzi hanno ricevuto l’aiuto di un nemico storico dei Ghost: i Bodark, che arriveranno con nuove classi di soldati a complicarci la vita sul campo di battaglia.











L’arrivo dei Bodark significa però anche l’arrivo delle loro armi: con questo aggiornamento potremo mettere mano a nuovi giocattoli fra cui l’M110, l’ACR e l’SR-1. Potremo inoltre sbloccare la mimetica ottica, che ci permetterà di diventare invisibili ai nostri nemici e che avrà un suo ramo di potenziamenti. A tal proposito, con l’aggiornamento Operazione Madrepatria il livello massimo del giocatore passerà da 30 a 99, permettendoci di sbloccare nuovi oggetti, e sarà introdotto anche un sistema di maestria della armi. Questo ed altro contenuto, fra cui nuovi oggetti di personalizzazione disponili presso il negozio di Maria, arriverà su Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint il 2 novembre.