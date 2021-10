Back 4 Blood conta oltre 6 milioni di giocatori

Sembra proprio che andare a sparare agli zombie sia uno sport che non invecchia mai. A testimoniarlo ancora una volta ci pensa Back 4 Blood, seguito spiriturale dell’amatissimo Left 4 Dead, che nei giorni trascorsi dal lancio ha potuto contare ben sei milioni di giocatori. Una quantità non indifferent di Cleaners che si sono riversati nelle strade per combattere le orde di infestati, e che hanno dimostrato la validità della formula di Turtle Rock Studios. Ricordiamo che in questo conteggio non sono incluse solo le vendite di Back 4 Blood ma anche gli utenti che hanno avuto accesso al gioco tramite Xbox Game Pass, dove è presente fin dal day one.

