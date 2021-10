Surviving the Aftermath uscirà dall'Accesso Anticipato a novembre

Gli sviluppatori del survival gestionale Surviving the Aftermath hanno da poco annunciato che il loro gioco, da qualche tempo in Accesso Anticipato, è sostanzialmente pronto per la sua versione 1.0. Il lancio ufficiale del gioco avverrà dunque il 16 novembre, e per assicurarsi che nessuno si dimentichi la data il Game Director Lasse Liljedahl ha preparato un video… esplosivo.











Surviving the Aftermath uscirà, oltre che su PC, anche su PS4 e Xbox One, e ci vedrà impegnati a gestire una colonia di sopravvissuti ad un’apocalisse che ha sconvolto il volto della Terra e distrutto la società come la conoscevamo. Oltre a dover costruire una base adeguata – e avremo più di 130 edifici fra cui scegliere – dovremo però anche imparare a gestire i pericoli provenienti dall’esterno, come disastri naturali e colonie rivali con cui verremo a conoscenza. Non mancheranno, ovviamente, anche scelte che metteranno alla prova la nostra determinazione. Il gioco sarà scontato del 25% fino al primo novembre.