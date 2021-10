Little Devil Inside torna a mostrarsi in un nuovo trailer

In occasione dell’ultimo State of Play, Sony e Neostream Interactive hanno confezionato un nuovo trailer di Little Devil Inside, come d’altronde ci era stato promesso.











Il video che arriva a sfiorare i cinque minuti di lunghezza ci illustra alcuni dei sistemi di gioco di questo affascinante action adventure dallo stile grafico delizioso. In particolare, gli sviluppatori si sono concentrati sulla mappa del mondo e sul funzionamento dei viaggi da un luogo all’altro, durante i quali è possibile imbattersi in diversi eventi dalla natura piuttosto varia: da un semplice gregge di pecore che ci sbarra la strada, a un incontro con qualche nemico pronto a farci lo scalpo. Abbiamo modo di vedere anche qualche combattimento, nonché la schermata di gestione dell’inventario e come funzionano gli accampamenti.

Little Devil Inside è purtroppo ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, tuttavia sappiamo che verrà pubblicato prima su PC, PS4 e PS5, per poi arrivare in seguito anche su Switch e sulle piattaforme della famiglia Xbox.