Annunciato Star Ocean: The Divine Force per PC e console

Square Enix e Tri-Ace hanno svelato un nuovo capitolo della saga di Star Ocean intitolato The Divine Force, in arrivo nel corso del 2022 su PC e console.











Il trailer di debutto che trovate qui in alto pone l’accento su alcune caratteristiche di questo JRPG d’azione, a partire dai combattimenti in tempo reale ad alto tasso di adrenalina. Gli sviluppatori spiegano che non saranno presenti incontri casuali dal momento che tutti i nemici saranno ben visibili nel mondo di gioco, inoltre i personaggi potranno muoversi liberamente all’interno dello stesso, correndo, saltando e addirittura librandosi in volo. Ciò significa che Star Ocean: The Divine Force sarà molto votato all’esplorazione.

Il gioco narrerà le vicende dal punto di vista di due protagonisti: Raymond, il capitano della nave commerciale Ydas, e Laeticia, la principessa guerriera di un regno in un mondo sottosviluppato. Sarà il destino a portare all’incontro di questi due personaggi, che dunque si ritroveranno coinvolti in un’avventura comune.

Per finire, Square Enix ha fatto sapere che il gioco approderà l’anno prossimo su Steam, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S in occasione del venticinquesimo anniversario della serie Star Ocean.