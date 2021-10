The King of Fighters XV: svelata Dolores, annunciata l'open beta

Nel corso dello State of Play trasmesso nella tarda serata di ieri, SNK ha annunciato il programma dell’open beta di The King of Fighters XV e ha presentato un personaggio del tutto inedito: si tratta della conturbante Dolores.











Gli appassionati di picchiaduro in possesso di una console PS4 o di una PS5 potranno partecipare al test aperto a tutti a partire dalle 4:00 del 20 novembre fino alle 15:59 del successivo 22 novembre. I giocatori potranno divertirsi con una selezione di 8 personaggi (su un totale di 39 presenti nel gioco completo) in partite multiplayer online, ma sarà disponibile anche la modalità di allenamento offline.

Oltre a Dolores, nell’open beta di The King of Fighters XV saranno presenti Kyo Kusanagi, Yashiro Nanakase, Iori Yagami, Shun’ei, Chizuru Kagura, Chris, e Shermie.

Vi ricordiamo, infine, che KOF 15 uscirà il 17 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.