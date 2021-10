DeathVerse: Let It Die è un nuovo multiplayer free-to-play per PS4 e PS5

Ricordate Let It Die, il soulslike free-to-play ideato da Goichi Suda pubblicato qualche anno fa? Ebbene, GungHo Online Entertainment ha appena annunciato uno spin-off di quel videogioco intitolato DeathVerse.











In questo titolo free-to-play verremo catapultati in un game show fittizio in cui i concorrenti si scontrano all’ultimo sangue in mischie tanto bizzarre quanto surreali. DeathVerse: Let It Die proverà a offrire la classica formula dei battle royale inserendola in un titolo incentrato sul combattimento corpo a corpo: qui gli utenti potranno equipaggiare una gran varietà di armi da mischia, nonché sfruttare varie abilità per avere la meglio sugli avversari.

Sviluppato da Supertrick Games, questo multiplayer free-to-play uscirà su PS4 e PS5 nella primavera del 2022.