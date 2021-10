MSI annuncia le nuove schede madri Intel serie 600

MSI ha presentato una nuova generazione di schede madri progettate per supportare i nuovi processori Intel serie 600, con socket LGA 1700.

I nuovi processori Intel Core di 12° generazione sono i primi ad incorporare la tecnologia Intel 7 e l’architettura ibrida. Per supportare questo nuovo standard, MSI ha progettato la serie di schede madri Intel 600 con standard PCIe 5.0 e tecnologia DDR5. Tutte le schede madri MSI Z690 supportano il PCIe 5.0, raggiungendo una larghezza di banda di 128GB/s. Alcune schede madri MSI Z690 saranno disponibili sia con la configurazione DDR4 sia con la configurazione DDR5. In più, grazie alla tecnologia Memory Boost di MSI, si potrà avere un incremento ulteriore del 30% massimo sulle frequenze delle memorie. Sotto l’aspetto della dissipazione le schede madri MSI Z690 arrivano con pad termici 7W/mK e M.2 con Shield Frozr. Per quanto riguarda la connettività, tutte le schede madri Z690 hanno un minimo di 2.5G LAN Ethernet e il nuovo standard Wi-Fi 6E per le massime velocità. Per fornire una migliore esperienza di rete, tutte le schede madri hanno porte frontali di tipo C per supportare tutti i dispositivi esterni. Laddove sul versante dell’archiviazione, tutta la linea Z690 di MSI ha un minimo di 4 slot M.2, arrivando a 5 sulla fascia MEG (più eventuali slot grazie a schede esterne).

La serie MEG ha un VRM a 19 fasi con SPS da 105A. Tutte le schede madri hanno un design di alluminio per una migliore dissipazione diretta, mentre il backplate è più grande in modo da supportare il peso di slot e schede aggiuntive. La serie MEG è equipaggiata con 5 slot M.2, mentre la MEG Z690 ACE porta con sé un doppio slot PCIe 5.0 x16, doppia connettività LAN da 2.5G e doppia porta frontale di tipo C da 20G.

La MPG Z690 CARBON WIFI e la MPG Z690 FORCE WIFI sono progettate con due slot PCIe 5.0 x16 e 5 slot M.2, inclusi i nuovi Gen4 x4. Entrambe hanno 18 fasi di VRM con SPS da 75A, mentre la MPG Z690 EDGE WIFI arriva con 16 fasi di VRM.

La MAG Z690 TORPEDO ha un nuovo design in colorazione Pacific Blue. In più la serie MAG presenta importanti aggiornamenti lato hardware: sia la MAG Z690 TOMAHAWK WIFI sia la MAG Z690 TORPEDO hanno un sistema di potenza con 16 DrMos e SPS da 70A, oltre a 1 slot PCIe 5.0 x16 e tre slot M.2 Gen4 x4.

Per finire, la PRO Z690-A e la PRO Z690-A WIFI hanno 14 fasi DrMos e doppio connettore a 8 pin per fornire massimo supporto ai nuovi processori Intel Core di 12° generazione. La serie PRO è equipaggiata con uno slot PCIe 5.0 x16 e quattro slot M.2.

Condividi con gli amici Inviare