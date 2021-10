Crusader Kings 3: l'espansione Royal Court è stata rinviata

Annunciata sul finire della scorsa primavera, l’espansione Royal Court di Crusader Kings 3 avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine dell’anno. Purtroppo Paradox Interactive ha deciso di rinviarne l’uscita a causa dei molti bug che affliggono la versione attualmente in lavorazione.

Il publisher si è detto insoddisfatto della stabilità di questa prima espansione del grand strategy medievale, pertanto ha garantito al team di sviluppo più tempo per risolvere le criticità e assicurarsi che i giocatori abbiano tra le mani il miglior prodotto possibile.

Royal Court sarà così disponibile nel corso del 2022, portando con sé numerose novità, tra cui la possibilità di dar vita a una società multiculturale e di modificare l’evoluzione della lingua parlata all’interno del proprio regno. Vi ricordiamo, infine, che Crusader Kings 3 uscirà prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X|S, sebbene la data di lancio delle versioni console non sia ancora stata fissata in via ufficiale.

