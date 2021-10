Shin Megami Tensei V: ATLUS presenta il gameplay del suo nuovo titolo

ATLUS ha pubblicato un nuovo trailer per Shin Megami Tensei V, dedicato in particolar modo al gameplay del gioco. La voce narrante – fortunatamente dotata di sottotitoli – ci presenta infatti una rapida prospettiva delle varie meccaniche di gioco, come ad esempio la possibilità di convincere i vari demoni che popolano Da’at ad unirsi a noi. E se il nostro schieramento non dovesse rivelarsi sufficiente a superare le avversità, potremo sempre fondere fra loro i vari demoni così da crearne di più potenti.











Il gioco, ambientato in una versione postapocalittica e infestata da demoni di Tokyo, ci offrirà anche possibilità di scelta nel corso dell’avventura, che si prospetta imprescindibile per i fan della serie. Shin Megami Tensei V uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 12 novembre.