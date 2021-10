Resident Evil Village supera quota cinque milioni di copie vendute

Pare che le (dis)avventure di Ethan Winters non cessino di intrattenere il pubblico: come annunciato da Capcom, Resident Evil Village ha infatti da poco superato quota cinque milioni di copie vendute, andando così a superare il recente remake di Resident Evil 2, che attualmente conta 4,96 milioni di copie. Come sottolineato nel comunicato stampa, l’ottavo capitolo della serie ha raggiunto questa cifra più rapidamente del suo predecessore, che però dovrà ancora darsi da fare per raggiungere. In questo, Resident Evil Village sarà senza dubbio aiutato dai DLC in cantiere presso Capcom.

Condividi con gli amici Inviare