Super Robot Wars 30 ora disponibile su Steam

Fan degli anime anni ’80 e ’90, all’erta: Bandai Namco ha da poco lanciato su Steam Super Robot Wars 30, un RPG tattico che raccoglie personaggi e robot di diverse serie animate dedicate ai mecha e li vede sfidare i loro rispettivi nemici, permettendo ai giocatori di creare crossover di ogni tipo. Non ci credete? Date un’occhiata al trailer.











Il numero di serie attualmente incluse comprende alcuni dei titoli più noti a tutti i fan dei mecha, come ad esempio Mobile Suit Gundam, The Brave Police J-Decker, Code Geass, Magic Knight Rayheart e SSSS.GRIDMAN. Un DLC in arrivo a novembre aggiungerà inoltre le serie Super Electromagnetic Machine Voltes V, Mobile Suit Gundam Char’s Counterattack Beltorchika’s Children, Sakura Wars, Super Robot Wars (RyuKoOh/KoRyuOh), mentre il secondo DLC previsto per dicembre includerà Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, ULTRAMAN, Super Robot Wars (Alteisen Riese/Rein Weissritter).

Super Robot Wars 30 è in vendita al prezzo di 49,99€.