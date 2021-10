Farming Simulator 22: un trailer mostra la nuova mappa di Elmcreek

Se c’è qualcosa che salta subito alla mente quando si pensa a immense coltivazioni, come può non essere lo sterminato Midwest americano? E a quanto pare Farming Simulator 22 non mancherà di portarci proprio in questa parte del mondo, e in particolare nella ridente cittadina di Elmcreek. Ammiratela nel trailer ad essa dedicato.











Una stazione di servizio, varie piccole imprese, aree residenziali, uno stadio di baseball e una sala bowling: poche cose, forse, ma tutto ciò di cui ha bisogno un coltivatore alle prime armi per darsi alla fare e prosperare. In quest’area, che sarà disponibile anche per il gioco multiplayer, avremo accesso a oltre 80 terreni agricoli predefiniti di varie forme e dimensioni, con la possibilità di crearne ulteriori. Farming Simulator 22 e le sue tre mappe arriveranno su PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia il 22 novembre.