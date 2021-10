Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall, rivelata la data di uscita

Carbon Studio ha da poco rivelato la data d’uscita di Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall, titolo per la realtà virtuale che ci metterà nei panni di un Lord-Arcanum impegnato a sgominare legioni di Nighthaunt e a salvare le anime dei suoi fratelli dalla magia oscura in cui sono invischiati. Il gioco sarà disponibile su PC VR (Steam, Oculus, Viveport) il 17 novembre, a un prezzo base di 29,99€. Il sistema di combattimento basato sui motion control ci permetterà di utilizzare le armi più potenti dell’arsenale degli Stormcast Eternals e di scatenare la loro magia su chi si oppone al volere di Sigmar.